Переменчиво и выше нормы

Погода в центрально-европейской части России сохранит переменчивый характер, но будет теплее нормы.

Дождливые периоды будут сменяться сухими, отмечают метеорологи. Колебания температуры будут происходить на уровне, превышающем климатическую норму.

На этой неделе антициклон сумел, хотя и на короткий срок, прорваться в среднюю полосу регион между чередой ненастных вихрей. Но затем инициативу управления погодой перехватил циклонический вихрь. Однако погода останется переменчивой, и, вероятно, с дождями.

После небольшого похолодания в конце рабочей неделе в Москве и Ярославской области вновь потеплеет до +12 … +14 градусов. В Санкт-Петербурге до +8.

Атмосферное давление 4-6 ноября понизится с 749 до 736 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 6 метров в секунду.

В начале следующей недели характер погоды не измениться, но температура все-таки начнет немного понижаться.

Самым холодным 4 ноября в Рыбинске было в 1976 году: -20,0 градусов, а 6 ноября 2013 года года в городе было тепло: +14,2.