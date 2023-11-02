Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене

62-летний советский и российский актер театра и кино также может похвастаться большой и дружной семьей. У любимца россиян двое сыновей и уже подрастают крошки-внучки. Федор Добронравов не скрывает, что родные для него являются важнейшей частью жизни.

“Семья — это, как бы банально это ни звучало, основа. Основа всего, что мы… Такая маленькая нашей страны, нашего мира”, – честно признался актер.

Правда, проводить достаточное количество времени с близкими Добронравову не всегда удается. Из-за плотного графика у артиста не так много свободных дней, которые он мог бы посвятить своей семье. По словам Федора, его супруга Ирина не всегда в восторге от загруженности мужа и “семья страдает”.

Федор Добронравов не раз пошел наперекор жене, соглашаясь на участие в спектаклях. Однако мастерски маневрировать между работой и личной жизнью у него пока не получается.

В беседе с журналисткой “Пятого канала” актер рассказал о приятном моменте, когда он вместе со всей своей большой семьей отправился в мини-путешествие на самое глубокое озеро на планете – Байкал. Артист с радостью показал близким те места, в которых уже много раз бывал ранее. Федор Добронравов искренне признается, что ему сложно даже описать тот спектр эмоций, которые его близкие испытали в этой поездке.