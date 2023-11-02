Мнение: Героям спорта веры нет

Мы верим твердо героям спорта

“Вчера с большой помпой начал вещание телеканал “МатчТВ”. Тут налицо какая-то сказка про белого бычка. Я ведь прекрасно помню недавнюю историю: в свое время Путин добивал “кубло” гнилых недобитых интеллигентов (Киселев, Парфенов и др.), сбежавших с разгромленного НТВ и обосновавшихся на канале “ТВС”. Вот это самое ТВС тоже прикрыли, отобрав у него частоту и отдав его новообразованному каналу “Спорт”.

Причем объяснение было в том духе, что нечего, мол, слушать каких-то скучных антипутинских интелей, они никому не нужны, народ, мол, жаждет простых и честных спортивных зрелищ, чтобы болеть “за наших”.

ОК. Все это случилось в середине или даже первой половине “нулевых”. Возник телеканал “Спорт” и вещал он несколько лет, причем никакими особыми “достижениями” в плане зрительского успеха похвастать не мог. А потом его раз – и вообще прикрыли, и на его месте сделали “Россия-2”, уже совсем не “чисто спортивный” канал.

Я читал тогда интервью с новыми менеджерами нового канала, и они там дружно жаловались: мол, чистый спорт не окупается, показывать нечего, зрителям подавляющее число спортивных соревнований неинтересно, тем более что “наши” на них и не особо блещут – поэтому, мол, мы сменили концепцию и теперь будем “привлекать зрителя” всякими фильмами, сериалами и познавательными передачами. То есть, другими словами, руководство РТР в итоге взвыло от еще одного полностью убыточного телеканала (в плюс к “Культуре”) – и постаралось изменить вещание, чтобы получать хоть какие-то бабки от рекламы”.

Ну ладно, возникла Россия-2. Тоже, конечно, не ахти какой интересный вещатель.

И что мы видим теперь? С жуткой помпой, с самой Тиной Канделаки во главе, с деньгами “Газпрома” в зубах… возродили, по сути, все тот же “Спорт” под другим названием. Тот же “Спорт”, который всего лет 6 назад закрыли под всеобщие вздохи облегчения и шепот “чур меня” и “никогда больше”.

Я вот не пойму: а что, что-то изменилось? Народ за эти 6 лет стал проявлять бешеное внимание к спорту? По-моему, если что и изменилось, то только в худшую сторону: совсем упала популярность даже прежнего “кормильца” футбола, да заодно сильно подувял другой “кормилец” – биатлон. Что показывать-то?

Все-таки неправильное они выбрали название для канала. Надо было назвать его “Старые грабли” (2015).

Написал этот пост ровно 8 лет назад, 2 ноября 2015 года. С удивлением его обнаружил – не думал, что это была реакция на новорожденный Матч! Но сейчас все тенденции стали еще явственнее, и, честно говоря, вообще непонятно, какой еще может быть “спортивный канал” в нынешней России, в которой никакого спорта вообще не осталось. Какой-то странный артефакт из “раньшего времени”, когда в стране еще была хотя бы иллюзия нормальной жизни.