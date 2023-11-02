Пристрастие к сладкому повышает риск преждевременной смерти

В последние десятилетия общественность столкнулась с увеличением случаев ранней смерти, связанных с различными заболеваниями. Одной из важных причин таких заболеваний является пристрастие к сладкому. Увлечение сладостями не только приводит к набору лишнего веса, но и способствует развитию серьезных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак.

Популярность сладких продуктов среди населения продолжает расти, особенно среди молодежи. Причинами этого могут служить доступность, низкая стоимость и продвижение сладкой пищи массовыми медиа. Однако, вместе с этим растет и количество людей, страдающих от серьезных заболеваний, связанных со сладким пристрастием.

Употребление слишком большого количества сахара приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Подолгу поддерживаемый высокий уровень глюкозы приводит к тому, что организм начинает производить больше инсулина для его нормализации. Это явление называется инсулинорезистентностью. Инсулинорезистентность, в свою очередь, становится основой для развития диабета типа 2.