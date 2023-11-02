Врач Чудинская назвала среди главных признаков инсульта слабость в конечностях и шаткую походку

Появление инсульта тесно связано с критическим нарушением мозгового кровообращения, возникающим из-за закупорки тромбом или разрыва сосуда. Врач-невролог Галина Чудинская подчеркивает, что при внезапном головокружении, шаткости при ходьбе и слабости в конечностях на одной стороне тела, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, так как именно так могут проявляться признаки инсульта.

Чудинская также отмечает, что с возрастом увеличивается риск инсульта, так как человеку чаще угрожают заболевания, способствующие развитию этого заболевания, которое чаще всего является результатом неконтролируемой гипертонии и запущенного атеросклероза. Врач советует особое внимание уделять артериальному давлению и уровню холестерина в крови, особенно мужчинам, так как они более подвержены риску инсульта.

Среди основных признаков инсульта Чудинская называет шаткую походку, слабость в конечностях, искажение лица, проблемы с речью и раздвоение картинки в глазах.

Важно помнить, что для спасения человека при инсульте играет огромную роль скорость предоставления профессиональной медицинской помощи.