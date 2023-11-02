 

Новые MacBook Pro и iMac на процессорах M3 появятся в России в ноябре

02.11.2023, 18:06, Разное
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Согласно данным издания “Известия”, первые MacBook Pro и iMac с процессорами из семейства M3 поступят в российские магазины уже в ноябре 2023 года. Мировой запуск продаж запланирован на 7 ноября. В США цены на ноутбуки стартуют от $1599, а на моноблоки – от $1299. В Европе стоимость устройств начинается от €1999 и от €1599 для MacBook и iMac соответственно.

По мнению экспертов, начальные цены в РФ на новинки от Apple будут примерно вдвое выше указанных. Тем не менее, после первых нескольких недель стоимость устройств снизится по мере утихания спроса на рынке.

Не так давно цены на MacBook Pro 2023 года в рублях были опубликованы на сайте “СДЭК.Shopping”. Они начинаются от 206,5 тыс. рублей за 14-дюймовую версию с процессором M3, 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной памяти.


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