 

Вот и все: лечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход

02.11.2023, 17:57, Разное
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В октябре 2023 года советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации обратился к медицинским специалистам, а они выявили целый комплекс проблем в его организме. Об этом пишет URA.RU. На протяжении 17 дней
Киркоров-старший находился под чутким контролем медиков, пока его знаменитый сын Филипп Киркоров продолжал вести светскую жизнь суперзвезды.

Король поп-музыки не раз заявлял, что у Бедроса Филипповича крепкое здоровье, которому можно только позавидовать. И действительно, в 91 год он появлялся на публике бодрым и свежим, будто принимал эликсир вечной жизни.

Видимо, поэтому и хлопоты вокруг пожилого отца Филипп Киркоров не стал возводить во главу угла. Наверняка исполнитель хита “Цвет настроения синий” отгонял от себя прочь волнения. Да только догадывался ли он, что лечение вдруг прервет внезапный уход?

Как передает “Радио 1”, Киркоров внезапно покинул лечебное учреждение в стремлении поскорее поправиться. Народный артист России ушел, чтобы продолжить восстановление нетрадиционными методами. Неизвестно, мог ли кто-то извне повлиять на его решение и замешан ли в этом любимый сын Филипп Киркоров.

Вот и все: теперь 91-летний гений эстрады сам себе господин. Портал Neva.Today отмечает, что Киркоров-старший доверился личному целителю. Поклонники надеются на исключительно положительный результат и счастливое будущее артиста. Важно, что Филипп Киркоров всегда поддерживает отца и оказывает ему необходимое внимание.


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