 

Не успел – роковой исход разрушил планы Шатунова в России

02.11.2023, 17:57, Разное
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Врачи усердно боролись за жизнь артиста, однако судьба распорядилась совсем иначе. Россияне до сих пор с ностальгией вспоминают проникновенный голос исполнителя хита “Белые розы”. Многие звездные коллеги мечтали, что Юрий Шатунов запишет с ними совместный трек.

Так, к примеру, певец Андрей Тимофеев, выступающий под псевдонимом TIMOFEEW, к своему счастью, смог договориться с Шатуновым о работе. Хоть и не с первого раза, но молодому человеку все-таки удалось убедить Юрия исполнить с ним композицию “Снежинки”. В беседе с журналистами издания “Страсти” парень рассказал, как роковой исход разрушил планы Шатунова в России.

“У меня есть песня “Под треки Шатунова”. Я ему ее предложил, но он сказал, что это девяностые-двухтысячные, а он топит за восьмидесятые”, – поделился Андрей.

Правда, задуманному не суждено было сбыться. Спустя несколько месяцев после этой договоренности артиста не стало.

Напомним, певец и бывший солист музыкальной группы “Ласковый май” Юрий Шатунов был награжден большим количеством музыкальных премий. Для многих россиян он являлся не просто любимым исполнителем, а настоящим символом навсегда ушедшей эпохи 80-х годов. 23 июня 2022 года поклонники простились с любимым артистом, ему было всего 48 лет.


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