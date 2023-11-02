Мнение: Западу можно, России нельзя

1. То, что Западу можно, России – нельзя. То, что с Россией и русскими делать можно, с западными странами и Израилем – даже и думать нельзя. Политику деления народов на первый сорт и третий сорт на Западе даже не скрывают (ссылка):





Биполярное расстройство от журналистов The Atlantic в двух заголовках:

Заголовок №1: «Деколонизируйте Россию!»

Заголовок №2: «Риторика о деколонизации опасна и ошибочна. Она неприменима к Израилю».

The Atlantic — один из старейших и наиболее респектабельных журналов США…

В компании с Россией сейчас находятся Китай, Иран, арабы, да и вообще все страны за пределами «золотого миллиарда». Запад относится с пренебрежением практически ко всему человечеству. Неудивительно, что в прокси-войне США против России планета в целом на нашей стороне.

2. С точки зрения западных спортивных организаций, притворяющихся международными, российским спортсменам нельзя выступать под своим флагом, их следует наказывать за неугодную Западу политику России, за то что Россия осмеливается защищать русских людей. А вот спортсменов из стран НАТО и Израиля дискриминировать нельзя (ссылка):



“Международный олимпийский комитет предостерег спортсменов от дискриминации в отношении Израиля”.

Вспоминается анекдот, рассказанный одному из админов одноклассником более двадцати лет назад.

Футбольный тренер рассказывает о подготовке команды к сезону:

– В защиту я поставлю голубых, они будут оказывать давление сзади. В полузащиту я поставлю негров, они добавят цвета в игру. А в нападение я поставлю [израильтян], потому что их трогать запрещено.

3. Работа израильских пропагандистов впечатляет, они вставляют свою рекламу даже в игры для детей. Геймдизайнер Антон Волков пишет (ссылка):

Я убеждён, что любая реклама в основе своей — ложь. Любая монетизация через рекламу — это обдуривание пользователей. Реклама точно не в их интересах, что бы там ни зачёсывали о её пользе — она в интересах рекламодателей и владельцев рекламных площадок.

Если бы в мире не было рекламы, это повысило бы его суммарный КПД на десятки процентов, т.к. бюджеты бы шли не на впаривание, а в улучшение качества и снижение стоимости товаров и услуг, т.е. конкурирование пользой, а не обманом. Миллионы SMM-щиц и SEO-шниц остались бы не у дел (и, глядишь, занялись бы чем-то полезным), триллионы денег не были бы выброшены на прокорм маркетинговых паразитариев. Тысячи здоровых бизнесов с радостью конкурировали бы честно, через повышение ТТХ, а не через закуп таргетированной рекламы. Но пока они вынуждены играть вместе со всеми в эту грязную игру.

Сколько маркетингового бюджета в бутылке колы за 100 рублей? 50 или может 80? Покупая бутылку, человек сам же из своего кармана оплачивает взлом своей головы рекламщиками, чтоб он и дальше продолжал покупать. <…>

Реклама, как и положено вредоносным заболеваниям, бьёт по нескольким сферам — кроме недополученной пользы и потраченных впустую бюджетов она прошивает людям убеждения и установки, которые могут влиять на всю их жизнь.

Вот например, Рейтер сообщает (перевод РБК), что в мобильных играх появилась реклама с кадрами ракетных обстрелов ХАМАС, вооружённых людей в масках и напуганных израильских семей с посланием от МИД Израиля “МЫ ХОТИМ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ТЕ, КТО НАМ НАВРЕДИТ, ДОРОГО ЗА ЭТО ЗАПЛАТЯТ”.

И это в Angry Birds, милой детской игрушке про птиц и свинюшек.

Замечу от себя, что политическая реклама в детских играх отвратительна, однако сам посыл у сионистов правильный. России тоже надо взять часть методов Израиля на вооружение (вычеркнув из списка всякие варварские жестокости, разумеется). Русофобия — дорогой товар, поэтому нам следует собирать с наших внешних и внутренних врагов как можно более высокую цену за русофобию. К примеру, давно пора отключить творческих русофобов от денежного потока, который они получают из России за песни, книги, фильмы и тому подобное.