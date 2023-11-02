 

«Лаборатория Касперского» нашла в Telegram шпионский мод WhatsApp

02.11.2023, 16:55, Разное
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В последнем докладе, предоставленном специалистами компании “Лаборатория Касперского”, сообщается об обнаружении неофициальной версии WhatsApp для Android, которая распространяется в Telegram с вредоносными функциями. Она представляет серьезную угрозу, содержа вредоносное ПО с функциями шпионажа, которое способно похищать данные с инфицированных устройств, включая контакты, логины и пароли, а также важные документы. Дополнительно, по команде хакера, программа может вести запись окружающих звуков.

За период с 5 по 31 октября 2023 года защитные решения “Лаборатории Касперского” сумели предотвратить более чем 340 тысяч атак с использованием этой опасной версии WhatsApp в более чем ста странах мира. Самое большое количество из них было зарегистрировано в Азербайджане, Саудовской Аравии и Йемене. Отмечено также несколько попыток инфицирования устройств российских пользователей.

Важно отметить, что “Лаборатория Касперского” уведомила администрацию Telegram о наличии вредоносного ПО в обнаруженных каналах, однако вредоносные модификации также распространяются через различные веб-сайты, предлагающие скачивание модифицированных версий мессенджеров.


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