 

На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю

02.11.2023, 16:45, Разное
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Загорающий ныне на Мальдивах вместе со своей молодой женой актер Александр Петров передает с райских островов неясные сообщения. А, точнее, – фотографии. В его аккаунте в соцсети обнаружены снимки женских рук с точеным нюдовым маникюром. Под аккуратными женскими пальчиками красуется раскрытая книга, а за книгой засветилась ножка с таким же персиковым педикюром. Вот и гадай, что там за новые пристрастия у актера?

Хотя дело, скорее всего, в другом. Романтичный рыцарь решил “подвинуться”, как считают поклонники, и передал в пользование молодой жене Виктории свой аккаунт в соцсети. В наше время это смелый шаг. А, возможно, и опрометчивый. Ведь сколько тайн неоткрытых таят в себе злосчастные соцсети. И сколько их можно “сотворить”, зная доступ к чужому аккаунту.

Но, похоже, Александр Петров считает, что в браке все пополам: и горести, и радости, и жилплощадь, и аккаунт. (Надеемся, что одежда Александра хотя бы при нем?) А, может, звезда российского кино давно уже на привязи у новой жены? И молодая семья живет по правилам “все мое – мое и твое – тоже мое”? Такая ситуация, как сказали бы психологи, очень напоминает нарушение личных границ. Прощупывается ли в подобных ситуациях здоровая почва для отношений, остается только догадываться.

Под нежным маникюром Виктории Петровой в книге написано про некий “бумеранг”. С чего бы это? Еще до снимка “с маникюром” Петров опубликовал цитату про “бумеранг, который возвращается”. Однако подписчики тут же его осекли: не про свой ли бумеранг он говорит? Неужели получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю? Похоже на то.


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