Вовремя и по любви – Серябкина учится быть сексуальной мамой

38-летняя артистка активно участвует в разнообразных ТВ-шоу и выступает на сцене, демонстрируя преданным поклонникам разных возрастов свои таланты. Ко всему прочему, не так давно на свет появился первенец певицы. В ноябре 2021 года Ольга родила малыша, которому дали необычное имя – Лука. Журналисты издания “Hello! Russia” пообщались с певицей и узнали, что Серябкина учится быть сексуальной мамой.

По словам исполнительницы, ребенок в ее жизни появился в “идеально правильный период времени”. Звезда ответственно отнеслась к столь важному событию, и, может быть поэтому, рождение первенца никак не отразилось на ее привлекательности. Ольга Серябкина считает, что для женщины важно нравиться себе, а материнство этому не мешает. В какой-то степени оно даже раскрывает некоторые моменты, о которых ранее ты мог даже не догадываться.

Я была к этому готова, я этого хотела, поэтому меня совершенно не пугала моя новая жизнь. Все случилось вовремя и по большой любви, – признается артистка в интервью.

Ольга Серябкина также сообщила и о том, что с появлением малыша ее жизнь стала гораздо ярче на события. Крошка Лука мотивирует звездную маму становиться лучше каждый день.

Напомним, в октябре 2020 года певица тайно вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия. Свадьба прошла тихо, мирно и без СМИ, так как супруг артистки является непубличным человеком.