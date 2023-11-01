Шукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса

С детства будущая актриса проявляла интерес к театру и литературе, ее отец Василий Шукшин часто играл с ней театральные постановки. После окончания школы девушка не планировала идти по стопам звездных родителей, поэтому поступила на факультет переводчиков. Однако через несколько лет Мария Шукшина стала ведущей передачи “Жди меня”, которая подарила ей славу и известность.

Сейчас актриса является одной из самых популярных и востребованных звезд в мире отечественного шоу-бизнеса. Как известно, после участия в съемках программы “Жди меня” на актрису посыпались различные предложения о работе. Так Шукшина захватила не только телевидение, но и российский кинематограф.

В последнее время стали часто публиковаться рейтинги лучших артистов России. По мнению общественности, лучший певец этого года SHAMAN. А по словам владельца “Русского радио”, лидерами являются Николай Басков и Григорий Лепс. Популярная актриса Мария Шукшина решила тоже составить свой рейтинг тех, кто якобы не достоин блистать на отечественной сцене.

В недавнем интервью с Царьградом Мария Шукшина жестко прошлась по молодым артистам, которые сейчас являются фаворитами у аудитории. Среди них Инстасамка, Егор Крид и Клава Кока. Получается, Мария Шукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса. Одна из персон, по всей видимости, сильно “запала” в душу актрисе.

“На Дне знаний в Кремле выступает Клава Кука с песней про передоз… А все эти актеры, коки — как ширма”, – поделилась актриса.

Ранее “Дни.ру” писали, что ставшая качком дочь Марии Шукшиной похвасталась телом.