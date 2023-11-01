Декларацию Блетчли по безопасному применению ИИ приняли 28 стран

В Великобритании на первом международном саммите по безопасном использовании искусственного интеллекта была принята Декларация Блетчли. Этот документ, предоставленный канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, получил подписи представителей 28 государств.

Декларация подчеркивает важность безопасного проектирования, разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта в интересах общества и с акцентом на доверии к этой технологии. Она также указывает на значительные риски, связанные с использованием ИИ в повседневной жизни, и призывает учитывать аспекты прав человека, справедливости, прозрачности, подотчетности, безопасности, регулирования, надзора со стороны человека, этики, конфиденциальности и защиты данных.

Среди стран, подписавших декларацию: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Китай, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Республика Корея, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Турция, Украина, Филиппины, Франция, Чили, Швейцария и Япония.

Ранее страны G7 согласовали общие принципы для разработчиков искусственного интеллекта. Важно отметить, что в РФ также активно разрабатывают цифровые технологии, включая искусственный интеллект, для применения в различных сферах, включая фармацевтику.