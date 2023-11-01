 

Рецепторы MrgprB2,обнаруженные в головном мозге и вызывающие похмельную головную боль

01.11.2023, 10:40, Разное
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Научное исследование, проведенное командой ученых, привело к сенсационному открытию нового рецептора в мозге, известного как MrgprB2, который оказывает влияние на возникновение головной боли после употребления алкоголя.

Похмелье, или состояние после употребления больших количеств алкоголя, часто сопровождается неприятными симптомами, включая головную боль. Долгое время ученые пытались понять механизмы, лежащие в основе этого явления, и до сих пор это оставалось загадкой.

Однако благодаря своим уникальным методам исследования, команда ученых смогла выявить существование рецептора MrgprB2, который играет ключевую роль в возникновении головной боли, связанной с похмельем. Рецептор MrgprB2 находится в специфических областях мозга, в том числе в гипоталамусе, где регулируются множество физиологических и эмоциональных функций организма.


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