Илон Маск предложил необычное решение конфликта Израиля и Палестины

Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высказал необычное предложение во время своего участия в подкасте американского стендап-комика Джо Рогана. Они обсуждали ситуацию в Израиле, когда один из них упомянул “ХАМАС, который бомбит”, на что Маск переключил разговор на хумус, традиционное блюдо еврейской кухни.

Маск с шуткой предложил разрешить конфликт между Израилем и Палестиной путем запрета на экспорт нута, основного ингредиента для приготовления хумуса. За этой неожиданной идеей последовали смех и шутки.

Ранее Израиль осудил Маска за предоставление Starlink Газе, причем министр связи Израиля объявил о разрыве связей с компанией из-за этого решения.

Это не первый случай, когда известные личности высказывают свою позицию по конфликту в Израиле и Газе. Ранее голливудские актеры направили совместное письмо президенту США Джо Байдену, призывая остановить огонь регионе.