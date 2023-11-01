Мнение: Лук и капуста в блаженном совке

Вот же старость не радость! Ловлю себя на том, что читаю такое про благословенный совок – разум отказывается верить. Вот как это – лук и капуста в дефиците?? Это же невозможно!

Тг-канал “Деньги и песец”:

“Есть множество свидетельств о том, что именно дефицит продуктов питания, справиться с которым никак не получалось в рамках плановой экономики и фиксированных цен, в руководстве СССР считали важнейшей проблемой и основным фактором недовольства населения

Свидетельствует Анатолий Черняев – в 1980 году заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС, член Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС:

“Дела у нас с продовольствием очень плохи. Особенно бросается в глаза после олимпийского периода. Очереди увеличились. Но нет ни картошки, ни капусты, ни лука, ни моркови, ни сыра. Колбасу, как только появляется, расхватывают иногородние, которые вновь наводнили столицу.

Вчера на активе лекторов-пропагандистов аппарата ЦК выступал Гостев, зав. отделом планово-финансовых органов. Человек очень желчный, критичный, злой, яростный. Говорил насмешливо и без оглядки.

План выполнили едва на 50 %. В этом году производство от месяца к месяцу все ниже. Особенно плохим был август. С овощами даже в Москве ничего не ждите. Скоро будет плохо с молоком и молочными продуктами.

Так что, пошутил, вы, пропагандисты, давайте учитывайте все это, выкручивайтесь. А как –это, мол, вам сейчас расскажет Георгий Лукич (зам. зав. отделом пропаганды – Смирнов)”.

А вот свидетельство директора магазина «Овощи-фрукты», которое приводит социолог Сергей Белановский

«Вы не хуже меня знаете, что капусту или лук купить трудно, очень часто в магазинах их нет. Почему их нет? Магазины не заказывают. Ведь для выполнения плана капуста ничего не дает. Это дешевый товар, ее доля в товарообороте невелика. Если измерять в тоннах, то доля овощей в общем объеме реализуемых товаров составит 70-80%, оставшуюся долю составляют фрукты. А если измерять в рублях, то картина меняется. Здесь фрукты составляют 70-80%. Именно на них и делают план.

План делается на импорте – апельсинах, яблоках. Поэтому апельсины сейчас легче купить, чем капусту. Импортный товар хороший, отходов мало, он приносит доход.

А советские овощи дохода не приносят, одни убытки. Кто же по доброй воле станет их заказывать? Заказывают сколько-то, чтобы не было нареканий, и все.

Вопрос: Но ведь эти овощи лежат на базе, база должна их реализовывать?

Ответ: База тоже сокращает заявки, отказывается принимать капусту. Если, как утверждают магазины, население больше эту капусту не покупает, то зачем база будет ее заказывать? Им тоже гноить товар ни к чему.

Вопрос: Вы прогнозируете в этой ситуации дальнейшее увеличение дефицита овощей?

Ответ: Думаю, что да.

Вопрос: Как, по Вашему мнению, можно выправить положение?

Ответ: Не знаю. Думаю, что никак» (Деньги и Песец)

Поразительно. Хотя я помню, что да – покупка овощей была в совке настоящим квестом, и мне ли об этом не знать, если я в нашей семье с 10 лет этим и занимался, был “добытчиком” – то есть искал продукты в магазинах и выстаивал там очереди. Но – капуста и лук?? И лука не было у этих тварей?!

А ведь точно – не было.