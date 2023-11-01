 

Мнение: О провале Украины на главном фронте… Последствия последуют?

01.11.2023, 5:07, Разное
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Ситуация не совсем обычная, это факт. Во-первых, речь идёт о самом успешном украинском фронте, где прежде #Россия «безоговорочно проигрывала», по мнению многих и очень многих как внутри страны, так и за её пределами. Во-вторых, этот провал уже получил признание на международном уровне. Что само по себе ценно.

Правда, есть опасения, что это лишь локальный успех РФ, и развить его не получится. Тем не менее…

После жёсткой реакции российских властей на события в Махачкале тема «погрома» столь же внезапно исчезла из публичного дискурса, как и влетела в него двумя днями ранее. А украинские спецы по информационной войне поспешно — даже слишком поспешно — переключились на другой фронт и сейчас всей толпой качают Чувашию.

Но главное — президент Израиля Ицхак Герцог не поверил украинскому нарративу про «погромы» и назвал беспорядки в Дагестане спровоцированными. «Они [беспорядки в Дагестане] шокируют и вызывают крайнее беспокойство. Это то, что должно вызывать тревогу у любого правительства. Это был чистый антисемитизм и, конечно, [они были] спровоцированы», — заявил он в интервью Welt (ссылка на оригинал есть в тексте новости РБК).

То есть, разведка (Моссад) «доложила точно», кто раскачивал ситуацию с рейсом из Тель-Авива, разжигал и провоцировал?

И какие же выводы теперь сделает израильское руководство?

Или просто «умоет руки»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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