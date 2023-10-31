Будет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой

Прекрасная, утонченная, грациозная, эффектная… Можно подбирать много слов, характеризующих актрису Светлану Ходченкову, но их все равно не хватит, чтобы описать все ее естество. Со времен фильма “Любовь в большом городе” очаровательная блондинка приковала к себе внимание зрителей. И не только своей красотой и талантом. Ходченкова тщательно скрывает подробности своей личной жизни и не допускает общественность к обсуждению своих личных отношений.

К тому же при всей кажущейся хрупкости, Светлана Ходченкова имеет довольно сильный характер, как заявила физиогномист Елена Мифф в интервью Пятому каналу. И вообще у звезды российского театра и кино во внешности есть много “подсказок” по поводу ее жизни, характера и судьбы.

Во внешности Светланы Ходченковой просматривается решительность и стремление построить карьеру, как заявляет эксперт. По словам Мифф, “по неудержимому напору” артистка похожа на Людмилу Гурченко. А ее необычная родинка на щеке не может не вызывать повышенного внимания мужчин. Однако, как считает специалист, с таким серьезным характером артистке сложно выбрать мужчину для жизни. Ведь Светлана “боится прощаться со свободой”. Это, по мнению, эксперта, касается и материнства. Что говорят о ребенке Ходченковой ее внешние данные? “Будет мальчик”, – предположила физиогномист.

Также эксперт добавила, что для семейной жизни и счастья Светлане Ходченковой нужен партнер, который будет ей разрешать все, что она хочет, и никак не будет ее ограничивать.