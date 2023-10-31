В Рыбинске прошел Всероссийский Турнир по настольному теннису на призы Каскада Верхневолжских ГЭС ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске прошел Всероссийский Турнир по настольному теннису на призы Каскада Верхневолжских ГЭС

31.10.2023, 12:12, Новости
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Всероссийский турнир по настольному теннису на призы Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в пятнадцатый раз прошел в рыбинском спортивном клубе «Олимп».

В этом году для участия в соревнованиях в Рыбинск приехали 140 юных спортсменов из Ярославской, Московской, Костромской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Тверской, Архангельской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

По итогам соревнований теннисистка из Семибратова Марьяна Кузнецова стала первой среди девушек до 14 лет, среди юношей той же возрастной группы лучшим стал москвич Леонид Лытко.

Ярославец Максим Баруздин победил в категории юноши до 16 лет, воронежская спортсменка Ульяна Чувашина выиграла первое место среди девушек до 16 лет.

Ежегодно Каскад Верхневолжских ГЭС поддерживает проведение межрегионального Турнира по теннису в рамках реализации благотворительной программы РусГидро. Участники и победители турнира получили памятные призы.

Каскад Верхневолжских ГЭС регулярно оказывает финансовую помощь детским спортивным школам по плаванию, борьбе, акробатике, теннису, водным видам спорта. До конца года при поддержке гидроэнергетиков в Рыбинске пройдут турниры по акробатике и спортивной борьбе, а также соревнования по шахматам к Дню рождения Рыбинской ГЭС.




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