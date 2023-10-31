 

Эксперт Фесенко объяснила, почему надо выключать геолокацию на смартфонах

31.10.2023, 12:05, Разное
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Украденные данные о местоположении смартфона могут стать орудием мошенников, повышающих эффективность своих злонамеренных действий. Об этом пишет Мария Фесенко, эксперт по информационной безопасности компании “Код Безопасности”.

Геоданные предоставляют мошенникам возможность создавать более убедительные сценарии обмана. Также информация о перемещении часто используется преследователями, причем жертвами в большинстве случаев становятся женщины.

Для защиты геоданных от злоумышленников Мария Фесенко предлагает придерживаться четырех простых правил:

Включайте GPS только по необходимости. Оставляйте его выключенным, пока это не станет обязательным.

Отключайте Bluetooth и Wi-Fi, когда не используете. Эти модули также могут собирать информацию о вашем перемещении.

Избавьтесь от неиспользуемых приложений, которые имеют доступ к геолокации. Проверьте, какие приложения имеют доступ к геоданным и отключите этот доступ для ненужных приложений.

Не добавляйте геометки к своим постам в социальных сетях и файлам в облачных хранилищах. Будьте осторожны, так как многие приложения могут автоматически добавлять геоданные к вашим фотографиям и постам.

Помните, что безопасность в сети зависит от того, как человек управляет своими геоданными. Регулярно проверяйте, какая информация о вас доступна в интернете, и следуйте рекомендациям Марии Фесенко, чтобы обезопасить свою личную информацию.


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