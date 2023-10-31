Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса

Известный актер Юрий Назаров резко отреагировал на циничное поведение иноагента Галкина*. Сбежавший в Израиль комик наряду с тем, что отвешивает самые нелицеприятные “шутки” в сторону России, так еще и активно использует архивы музыкальной культуры нашей страны для поддержания своей окупаемости на Западе. Это не могло не вызвать рекации со стороны российских знаменитостей.

Известный актер сдал Галкина* с потрохами: народный артист России Юрий Назаров высказала свое мнение насчет “приспособленческих” способностей мужа Пугачевой. Циничные шутки в адрес России сменились у него на исполнение песен Шатунова и Цоя.

На недавнем концерте Галкин* спел песни “Белые розы” Юрия Шатунова и “Группа крови” Виктора Цоя — сообщает телеканал “360”. Как считает Назаров, это просто попытка “приспособиться” к условиям в отсутствие востребованности. Юрий Назаров добавил, что для него “Галкин* – крыса”, такие сведения приводит “Радио 1”. Актер пояснил, что комик, испугавшись, сбежал, а потом, когда наступило озарение, что такой юморист не нужен за рубежом, начал петь песни известных советских музыкантов. Это уточняет Царьград.

Народный артист назвал Галкина* “приспособленцем” и отметил, что тот продолжает “говорить гадости про Россию – точно как та крыса бросается”. Назаров также добавил, что Галкин* просчитался в поисках лучшего места. “Предатель – он и есть предатель”, – заключил артист.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.