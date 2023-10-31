Хрущёв во время поездки в США лично предотвратил один из самых массовых еврейских погромов

Главный раввин США Иосиф Гольдштейн в эфире телеканала BBC призвал западных лидеров лично пресекать любые публичные проявления антисемитизма.

В качестве примера глава американских иудеев привёл эпизод из биографии Никиты Хрущёва – в 1959 году глава СССР сумел убедить неонацистов в Пенсильвании не устраивать еврейский погром.

– Эталоном для глав государств Европы и Америки должен быть господин Хрущёв. Так совпало, что во время его визита в Пенсильванию местные погромщики собирались идти убивать евреев. Но советский лидер лично вышел к ним и произнёс блестящую речь, которая успокоила толпу, – рассказал Гольдштейн.

Как подчеркнул раввин, этот эпизод не очень известен из-за позиции руководства США – президент Дуайт Эйзенхауэр попросил Никиту Хрущёва не публиковать информацию о его подвиге в прессе, так как это было нарушением дипломатического протокола. Взамен американский лидер согласился предоставить СССР льготный кредит и в течение года поддерживать инициативы Москвы в ООН.

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