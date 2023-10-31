Онколог Бредер назвал факторы развития гепатита

Современный образ жизни становится причиной учащения случаев гепатита, особенно невирусной формы, предупреждает специалист по опухолям в печени, онколог Валерий Бредер. В беседе с “Газетой.Ru” он подчеркнул, что переедание и малоподвижность играют ключевую роль в этой тенденции. Этот образ жизни не только характерен для взрослых, но также заметен среди детей.

Врач выразил озабоченность тем, что дети, привыкая к нему с ранних лет, становятся более уязвимыми для невирусных гепатитов по мере взросления.

Бредер также отметил, что избыточное потребление пищи, особенно вредной, и предпочтение сидячего образа жизни среди детей ставят их в зону риска. Этот образ жизни может способствовать развитию гепатита, который впоследствии может привести к циррозу печени и даже раку. Он также подчеркнул, что злоупотребление алкоголем также может способствовать возникновению невирусного гепатита.

Таким образом, гепатит становится все более распространенным заболеванием, которое угрожает здоровью людей всех возрастов и подчеркивает важность здорового образа жизни.