 

Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением “совета старейших”

30.10.2023, 8:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Это случилось еще в начале семидесятых, – вспоминает Буйнов о знакомстве с Пугачевой. – Как сейчас помню: коллектив “Веселые ребята” был на гастролях в Сибири. И в одном из городов я увидел, как красивая рыжая девочка в короткой юбочке поет “Вспоминай меня”. Это было удивительно, такого глиссандо никто не делал. А когда она запела “Я прощаюсь с тобой у последней черты…”, я вообще сомлел”.

Такой талант Буйнов не мог пропустить. “Оказалось, что я совсем ее не знаю, хотя она уже вращалась в московских эстрадных кругах, – рассказал музыкант. – Словом, подошел к ней знакомиться:

— Саша Буйнов!

— Алла! Пугачева!

Я привел ребят послушать ее, надеясь таким образом устроить Аллу в наш ансамбль. Музыканты услышали ее и поддержали меня – вместе мы пошли к руководителю нашего ВИА Павлу Слободкину и упросили его взять Аллу к нам в коллектив. Хотя до этого сами были против “женщины на корабле”. Она нас своим голосом купила”.

Правда, после победы на “Золотом Орфее” будущая Примадонна постепенно из человека ансамбля постепенно превращалась в чистую солистку-вокалистку.

“Раньше Алла участвовала в сольном концерте “Веселых ребят” — подпевала, танцевала, играла на фортепиано, ведь это все и называлось ВИА, – пояснил Буйнов. – Но в какой-то момент наш концерт распался на два отделения: первое — “Веселые ребята”, второе — Алла Пугачева. Естественно, это вызвало брожение среди музыкантов, ведь у нас подобрались крутые ребята: половина из “Аракса”, половина из “Динамика”. У нас прошел совет старейшин, куда входили да входили трое из тех, кто дольше всего работал в “Веселых ребятах”. И началась революция за освобождение группы от “женщины, которая поет”.

Так Пугачева была “изгнана” в сильное плавание и стала суперзвездой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Мнение: Тихоокеанская ж/д, подорожание нефтеперевозок, Европа против Севморпути

30.10 / Мнение: О торчащих ушах заказчика… Кто стоит за беспорядками в Махачкале?

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Доклад RAND об информационной войне на Украие

30.10 / Полезные и вредный свойства топинамбура

30.10 / Государство получило право контролировать качество ремонта в частных квартирах и домах

30.10 / Врач Радугин назвал неспецифические проявления гипотирезоза

30.10 / Мнение: Как немцы платили большевикам, бессмысленность измов, и почему революция победила именно в России

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Про убийство короля Файсала

30.10 / Пять материалов для 3D-печати судовых деталей разработал Арктический НОЦ

30.10 / Индия организует виртуальный саммит G20

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика