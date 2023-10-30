 

Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви

30.10.2023, 8:30, Разное
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Только что у Эвелина вышла песня с пометкой “16+” на стихи Михаила Гуцериева “Любовь без секса”. Может, для Бледанс это что-то биографическое?

“Я пою про то, что любовь без секса – канитель, – заверила звезда. – Мне кажется, что секс и любовь всегда должны быть рядом”.

А как она сама относится к случайным половым контактам? “У меня никогда, даже в молодости, не было интимной близости без чувств, – божится Бледанс. – У меня секс всегда был только по любви”.

Опытная Эвелина советует всем девушкам брать быка за рога и не упускать шансов построить отношения, которые дает судьба. “Я говорю всем девушкам о том, как важно отдаваться своим эмоциям, чувствам и желаниям, – учит она. – Не лежать дома в одиночестве и не ерзаться самой, а действовать”.

По словам 54-летней Эвелины, она сама сегодня не одинока:

“У меня есть и любовь, и секс, никаких в интимной сфере проблем нет”.

Напомним, в разных странах продолжительность интимной близости различна. Половой акт у британских мужчин длится в среднем 7,6 минуты, у американцев – 7 минут, у испанцев – 5,8 минуты и у датчан – 5,1 минуты. А турки затрачивают на половой акт 3,7 минуты.


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