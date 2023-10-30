Убитый маньяк являлся девочке во снах, прося раскопать его могилу, и она сделала это

Жуткая история произошла весной этого года в Бразилии. Там 15-летняя девочка-подросток раскопала могилу убитого серийного убийцы, потому что он многократно являлся ей во сне.

32-летний убийца и насильник Лазаро Барбоса де Соуза две года назад стал настоящим кошмаром для жителей Бразилии. И в марте его имя снова всплыло в новостях в связи с мистическим инцидентом.

До того, как 28 июня 2021 года полиция застрелила Барбосу при попытке ареста, он жестоко убил семью из четырех человек, а затем в течении трех недель прятался в чужих домах, угрожая живущим там людям.

Полиция выследила его, когда Барбоса явился к дому своей тещи. При попытке задержания он также успел ранить (по другим сведениям убить) двух полицейских.

Семье Барбосы выдали его труп лишь спустя несколько недель, после того, как основное следствие по его делу завершилось. И они закопали его на кладбище города Кокалзинью-де-Гояс.

И вот, когда прошло два года после смерти Барбосы, 15-летняя девочка, жительница города Кокалзинью-де-Гояс, чье имя власти Бразилии не разглашают, стала регулярно видеть сны с Барбосой.

Приснившийся ей убийца утверждал, что его похоронили в могиле заживо и умолял девочку придти на кладбище и спасти его, раскопав захоронение.

Почему он являлся именно этой девочке, неизвестно, бразильская пресса не только не называет ее имя, но и не указывает, имела ли она какое-то отношение к семье Барбосы или была совершенно случайным человеком.

После нескольких таких снов, девочка-подросток приняла решение поехать на кладбище и откопать Барбосу, как он и просил. 15 марта 2023 года она попросила о помощи своего 21-летнего друга и он привез ее на кладбище.

Там она раскопала могилу Барбосы, но что произошло после этого, до сих пор туманно. Первоначально сми сообщали, что девочка взяла из могилы череп убийцы и унесла его с собой, но потом было сообщено, что это ложь и тело Барбосы было неповреждено.

Так или иначе, девочку заметили на камерах наблюдения, установленных на входе на территорию кладбища и вскоре полиция задержала ее. Указывается, что девочка даже не успела переодеться и ее одежда была испачкана в земле.

“Было совершенно ясно, что это она ограбила могилу. Преступница призналась в эксгумации тела после того, как ей приснилось, что убийца все еще жив и нуждается в ее помощи. Девушка сообщила, что ей несколько раз снились сны, в которых появлялся Лазаро и просил ее вытащить его из могилы”, – рассказывает следователь Рафаэль Нерис.

Полиция допросила и друга девушки и он утверждает, что он пытался заставить ее отказаться от совершения этого поступка, говорил, что это неправильно и они не должны туда ходить, но девушка упорно настаивала на своем.

По словам следователя Нериса, девушке не предъявят никаких обвинений, и теперь могила убийцы заново засыпана землей.