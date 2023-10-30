Мнение: Погромы будут

По радио сегодня слышал феноменальное: “Толпа подошла к отелю “Фламинго” в Хасавюрте, поскольку в местных телеграм-каналах сообщили, что в этом отеле поселили беженцев из Израиля. Толпу в несколько сот человек блокировала полиция…” – что ж, пока всё идет более-менее нормально. Полиция и должна блюсти порядок и не допускать погромов.

Но дальше бодрый диктор выдаёт такое, что у меня отвисает челюсть. “Полицейские разъяснили гражданам, что беженцев в отеле нет, позволили им убедиться в этом, после чего толпа разошлась” (BFM)

Видал миндал?! Как это “позволили им убедиться в этом”?? Пустили в отель книгу посетителей проверить, на предмет – нет ли в ней фамилии “Рабинович”? Или по номерам пустили – лично посмотреть? Двери при этом как – ногами вышибали или ключами открывали, выданными трясущимся от страха портье? И опять: а в номерах они как “проверяли” – требовали штаны спустить, показать, не обрезан ли член?

Но главное даже не это. Что это вообще за “полиция” – которая допускает “проверять” “нет ли в отеле евреев”?! КОГО? Кто эти проверяющие и по какому праву они что-то там “проверяют”? У меня сразу вопрос – а могу ли я, к примеру, вот прямо сейчас отправиться, скажем, в московский Хилтон или в гостиницу Москва тоже “проверить”, нет ли там… американцев? Это ж вторая “модная” национальность в РФ. Можно ли подбить дружбанов, сколотить толпу и отправиться в Хилтон искать там граждан США?

Наверно, да. В Хасавюрте же так можно. А у нас ведь по всей стране единое правовое пространство, не так ли? Так ведь указано… в этой… как её, забыл… да! Конституции? Если можно в Хасавюрте, то можно и в Москве! Или я чего-то не понимаю?

Сейчас уже в Махачкале толпа, пишут, “овладела аэропортом”. С той же целью – евреев искали. “Еврейцев”, как говорят некоторые не совсем грамотные жители Дагестана – судя по видосам, которых полно в интернете.

Понятно, что сама идея, будто кто-то мог додуматься бежать из Израиля, чтобы спастись от опасности в городе Хасавюрте – настолько кристально безумная, что поверить в нее хоть на минуту могли только наивные как дети горцы. Но страшна тут не наивность детей гор, а в очередной раз демонстрируемая полная беспомощность государства. Согласен с теми, кто уже сравнивает происходящее с “мятежом Пригожина” – такой же унылый вакуум власти, как тогда. Что-то кучно пошло.

UPD. Когда я писал, про “неужели их пустили проверять по номерам” – я думал, что допускаю какое-то преувеличение, гиперболизирую, “ну не могли же они…” Я опять недооценил степень НБС в нашем обществе: они именно ходили по номерам. И бесхитростно снимали об этом видосы: вот – https://youtube.com/shorts/HJYBDXgkmpg