 

Мнение: О чудовищных потерях Украины… Доживут до — не только лишь все?

30.10.2023, 5:40, Разное
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Есть такой оборот — «цифры говорят». Так вот, в данном случае сухие цифры статистики не просто говорят и даже не красноречиво — они буквально вопиют. Отчаянно.

Но, конечно, не всем по нраву их крик. И украинская #статистика пока что так и остаётся гласом вопиющего в пустыне.

Она — не только лишь про нынешний «украинский кризис».

Хотя начнём именно с него. По расчётам демографов, в прошлом году #Украина вышла на четвёртое место в мире по абсолютным показателям естественной убыли населения. Притом что по его численности страна была где-то в третьем-четвёртом десятке среди других государств ещё до начала нынешнего конфликта.

Тут некоторые могут сказать: ну и чего ты кричишь? Вон, #Россия же «убывает» намного быстрее. Раза так в полтора, а то и больше. Но тут есть два нюанса.

Первый. По численности населения РФ в 2021 году превосходила Украину в 3,5 раза. Сейчас, по некоторым оценкам — уже чуть ли не впятеро.

Второй. «Естественная убыль» РФ сокращается, Украины — растёт. Действительно, за прошлый год население России уменьшилось на 556 тыс. человек без учёта миграции. Но цифры за 2020-2021 гг. были намного масштабнее. 1 042 675 человек естественная убыль населения составляла в 2021 году, например. А в 2020 году этот показатель был 688,7 тыс. человек. Относительно Украины цифр мало и он носят оценочный характер. Но в 2020 году показатель естественной убыли был 272 тыс. человек, в 2019-м — 230 тысяч.

Ну и наконец, #население Украины сократилось до 29 млн человек, а рождаемость стала вдвое ниже показателя, необходимого хотя бы для поддержания популяции на прежнем уровне. С такой оценкой выступил аналитический центр «Украинский институт будущего» (УИБ). «По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИБ, составляет 29 млн человек», – говорится в сообщении на странице института в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Согласно данным УИБ, с февраля прошлого года страну покинули и не вернулись 8,6 млн жителей. Некоторые демографы оценивают нынешнюю численность украинского населения в 26-28 млн чел., а самые пессимистичные — на уровне 20 млн чел. Это означает, что с момента распада #СССР Украина потеряла практически половину своих жителей.

Что ещё нужно, чтобы люди услышали этот вопль сухих цифр — «Остановитесь!»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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