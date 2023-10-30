Положительное мышление: как изменить свою жизнь через позитивные убеждения

Что такое позитивное мышление?

Положительное мышление — это способность видеть в любой ситуации что-то

хорошее и мотивирующее. Это не означает игнорирование проблем или отрицание

сложных обстоятельств, а, наоборот, нахождение способов справиться с ними. Люди

с положительным мышлением чаще справляются со стрессом, более успешны в

достижении своих целей и имеют более удовлетворительные отношения с окружающими.

Чем

отличается позитивное мышление от “розовых

очков”?

“Розовые очки” не подразумевают решение вопроса. Это больше про избегание

ответственности, нежелание взглянуть на ситуацию здраво, принять то, что

проблема действительно существует.

Представьте

себе ситуацию, когда в вашем доме накопилось полное ведро мусора. Оно источает

неприятные запахи, с него капает ужасная зловонная жидкость. Пора бы его уже

вынести, не так ли?

В ситуации с “розовыми очками”, человек предпочтет не замечать это ведро. Он будет уверять себя и

других, что все нормально, никаких проблем нет. Он

будет покупать и активно использовать освежители воздуха, будет искать «тот

самый» аромат, который заглушит зловоние переполненного мусором ведра. Он

будет переставлять это ведро в разные шкафы, перемещать из комнаты в комнату. Однако

все эти действия – не решение проблемы, потому что человек не избавляется от

первопричины, а ищет способы “замаскировать” эту проблему.

Почему важно избавиться от “розовых очков”?

До тех пор, пока человек не признает сам факт проблемы, он не сможет найти нужные действия для ее разрешения. “Розовые очки” рано или поздно придется снять, чтобы увидеть мир без иллюзий самовнушения.

Позитивное мышление позволяет не избегать решения вопросов. Однако

добавляет оптимизма, идей, возможностей для получения наилучшего и эффективного

результата действий.

Человек с позитивным мышлением, в первую очередь, осознает и признает

проблему, например, с тем же мусорным ведром. Он понимает, что оставлять все

без изменений нельзя, потому что будут последствия. Он действует, опираясь на

свой опыт, знания, а также в любой момент может обратиться за помощью.

Перед человеком с позитивным мышлением стоит уже не проблема, а вполне

конкретная задача. И он берется за ее решение. Основной мотив в позитивном

мышлении состоит в том, чтобы увидеть дополнительные, часто неявные бонусы,

которые дает ситуация.

Например, помимо того, что в доме станет чище, вернется приятный запах,

человек с позитивным мышление обязательно отметит возможность получения

дополнительной физической нагрузки, движения, что вполне полезно для общего

состояния здоровья.

И поэтому можно смело утверждать, что позитивное мышление – это

жизненно необходимый навык. Даже если привычки мыслить позитивно у вас пока

нет, не стоит отчаиваться, вы можете буквально натренировать свое мышление на

позитив.

Техника, которая поможет натренировать позитивное

мышление

Этот навык бесценен в бизнесе, потому что позволяет концентрироваться не

на отговорках, и не на поиске причин того, почему проект может не получиться.

Позитивное мышление дает бизнесмену бесценный навык видеть возможности, пути

выхода, творить и реализовывать идеи.

Всякий раз, когда с вами случается что-то на первый взгляд неприятное,

тут же формулируйте не менее 3-х пунктов того, что позитивного вам несет это

событие. Есть очень трогательный и душевный семейный фильм “Поллианна”,

снятый по одноименному роману Элинор Портер, в котором показан мощный

исцеляющий эффект этого упражнения.

Состояние физического здоровья напрямую связано с психологическим

состоянием. Состояние душевное во многом зависит от тех мыслей, которые

находятся в голове человека в течение жизни.

Например, беспокойство за близких, детей, родителей на самом деле

является пагубной привычкой, от которой можно и нужно отказываться. Давайте

рассмотрим механизм беспокойства подробнее, чтобы увидеть те негативные

последствия на жизнь людей, которые за ним скрываются.

Женщина беспокоится о ребенке. В ее голове при этом очень четко

воспроизводятся образы того, что с ним будет происходить. Вот он выйдет из дома

без шапки, его продует, он заболеет. И в этот момент женщина своими

собственными мыслями создает эту реальность, а за счет внимания и концентрации

на ней, она усиливает вероятность того, что это событие состоится.

У некоторых людей этот вредный навык доведен до “совершенства”.

Женщина может даже на уровне физического тела ощутить боль от этой ситуации,

хотя ее еще нет в реальности. Это только ее мысли,

предположения. Но ей уже плохо от того, что «ее

увольняют с работы, потому что она постоянно на больничных.

Беспокойство доводит до нервного истощения, срывов и значительного

ослабления иммунитета не только того, кто переживает. Жизнь тех, о ком

постоянно тревожатся и беспокоятся также в опасности. Ведь через поток мыслей

мы все связаны друг с другом, особенно когда речь идет о близких людях.

Мысль материальна. Мыслью можно причинить боль и страдание, а можно

исцелить. Ментальное исцеление как раз основано на умении целителя

концентрировать мысли свои и клиента на позитивном исходе.

Пессимизм, как и оптимизм заразителен. Распространяя позитив,

проговаривая регулярно положительные установки, аффирмации, мы способны

исцелиться от самых страшных недугов. И в тоже время, даже самые сильные врачи

мира будут бессильны перед тем, что пациент не верит в свое исцеление, опускает

руки.

Умение концентрировать свое внимание на позитиве придает человеку сил,

уверенности, такие люди долго живут, они активны, энергичны, обладают

притягательностью, сексуальностью.

“Человек является источником всякого рода энергетических

полей. Когда мы производим мысленные усилия, в этот

момент меняется и наше поле. И оно может влиять на все живые объекты. У этого

открытия огромные перспективы. Вероятно, в будущем человек научится передавать

мысли на большие расстояния и читать чужие мысли“,

– так писал доктор биологических наук Сергей Маслоброд.

Этот ученый провел много исследований,

подтвердивших научно и обоснованно факт влияния силы мысли на состояние другого

живого существа.

Если вы частенько ловите себя на прокручивании негативных сценариев

развития события, прислушайтесь к этому эффективному совету – приучайте

себя находить 3 плюса в любой обстановке. И со временем вы поймете, что

даже самая безвыходная ситуация имеет выход, и даже самые страшные

предположения могут так и никогда не стать реальностью. И любой исход зависит

только от вас, вашей энергии и вашего восприятия мира.