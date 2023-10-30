Мнение: Зеленые приходят к власти в мире

Израиль и Армения: давление на форпосты

Эрдоган на днях разразился уже дежурными проклятиями в адрес Израиля за его бомбардировки сектора Газа – однако в его риторике появилась новая, шокирующая нотка: он внезапно обрушился заодно и на “Запад”, который “ничего не делает”, и задал вопрос уже не сионистам, а прямо покровителю Израиля – США: неужели, мол, вы хотите новой “войны между крестом и полумесяцем”?? Прозвучало это настолько лихо, что тему в мировых СМИ очевидно предпочитают замять, и даже не особо обращают внимание на вроде бы очевидную нелепость этих слов: если Эрдоган недоволен ударами израильтян, то при чем тут вообще “крест”? Какое отношение Израиль с его иудаизмом имеет к кресту? То, что для Израиля Библия – священная книга? Было бы логично, но ведь и для мусульман Библия – священная книга, а “пророк Иса” (Иисус) упомянут в Коране и тоже почитается в исламе.

На это не стали обращать внимание, потому что ведь Эрдоган взялся накаркать, по сути, Третью Мировую, но в совершенно новом разрезе – между христианами и мусульманами. И как-то стало не до Израиля… Хотя до кучи надо вспомнить еще и Армению.

Есть странная синхронизация проблем, обрушившихся в 2023 году и на Армению, и на Израиль. Недавно подошла к печальному для армян концу очень долгая эпопея с Карабахом-Арцахом, который похоже окончательно стал всё же Карабахом, поскольку оттуда выдавили буквально всех до одного армян. Однако для армян и Армении, возможно, это еще полбеды, поскольку с потерей НКР для них ничего еще не кончается: теперь под угрозой оказалось существование уже самой Армении как таковой. О том, что Армения “занимает исконную азербайджанскую землю” нынешний президент Алиев уже делал недвусмысленные намеки во вполне официальных своих выступлениях, правда, пока мельком, как бы впроброс. Беда для Армении в том, что она оказалась жертвенной овечкой в окружении волков, которые много больше и сильнее, и практически без союзников. Кто ее спасет, да и будет ли спасать?

С Израилем положение вроде как много лучше, и союзник у него всем на зависть – целые США; но и противники сейчас у Израиля – весь арабский мир, та же Турция, недавно Израиль подвергся совершенно беспрецедентному прямому нападению, а сейчас на него оказывается сильнейшее моральное давление… Что же общего у этих двух очень небольших государств?

Сходство нетрудно заметить. Обе страны – это фактически форпосты западной цивилизации на границах с Востоком. Очень небольшие, просто вкрапления. По сути – такие иголки, которые Запад пытался загнать восточным сатрапиям под кожу. А организмы сатрапий всегда этим вкраплениям бешено сопротивлялись – и всячески хотели их исторгнуть.

Такие почти “прививочные” страны. Которые, конечно, никак не могли бы долго выжить в окружении народов совсем другой веры и, чего уж, другой, медленной и медитативной восточной цивилизации – если бы за ними не стоял кто-то мощный с Запада. Кто-то, способный удерживать иголку в теле вечно дремлющего Востока.

За Арменией 150 лет стояла громада России, за Израилем последние 70 лет маячила тень США.

То, что судьба обеих “прививочных” стран в 2023 повисла на волоске, говорит или о том, что Восток стал сильнее, или – о том, что слабеет сам Запад. Собственно, Россию-то (а вслед за ней и Армению как collateral damage) давно списали и забыли; чего плакать по волосам (Армении), когда в пучину Востока погружается сама Россия, уже одни только ноздри торчат над поверхностью желто-исламского океана?

За Израиль вроде готовы вписаться “по полной” – на Западе, похоже, прочухали, что его потеря станет не просто болезненной – она станет знаковой; но не поздно ли спохватились?

Пока всё идет к тому, что Восток вырвет эти иголки из своей кожи. Обе. И пойдет дальше. Чей будет черед потом? Европы, похоже. Она уже достаточно инфильтрована зеленым. В некоторых странах “зеленые” вообще уже у власти.

Шутка.