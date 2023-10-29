 

Рупор кремлевской пропаганды: Виноваты ЦАХАЛ и ШАБАК

29.10.2023, 23:45, Разное
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Удаленные оправдания Нетаньяху.

Стоит отметить, что еще 7 октября египетские источники сообщали, что по линии египетской разведки до Нетаньяху довели, что в Газе что-то готовится, но Нетаньяху отмахнула от этого предупреждения от египтян, а затем начал делать вид, что не получал таких предупреждений.

Сейчас же он перекладывает ответственность на силовиков, пытаясь спасти свою политическую карьеру, так как большинство населения Израиля винят именно Нетаньху в событиях 7 октября. Кто-то должен быть главным виновником и Нетяньху не хочет играть эту роль, валя ответственность на ЦАХАЛ и ШАБАК.

Нетаньяху совершенно невыгодно останавливать войну, так как конец войны будет означать конец его политической жизни.

Источник: Colonel Cassad


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