Рупор кремлевской пропаганды: Виноваты ЦАХАЛ и ШАБАК

Удаленные оправдания Нетаньяху.

Стоит отметить, что еще 7 октября египетские источники сообщали, что по линии египетской разведки до Нетаньяху довели, что в Газе что-то готовится, но Нетаньяху отмахнула от этого предупреждения от египтян, а затем начал делать вид, что не получал таких предупреждений.

Сейчас же он перекладывает ответственность на силовиков, пытаясь спасти свою политическую карьеру, так как большинство населения Израиля винят именно Нетаньху в событиях 7 октября. Кто-то должен быть главным виновником и Нетяньху не хочет играть эту роль, валя ответственность на ЦАХАЛ и ШАБАК.

Нетаньяху совершенно невыгодно останавливать войну, так как конец войны будет означать конец его политической жизни.

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