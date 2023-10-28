«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, иначе они восстанут из могил и будут мстить» – найдена полная версия знаменитой фразы Диогена Лаэртского

Античный историк и мыслитель Диоген Лаэртский, который ввёл в обиход известную фразу «О мёртвых либо хорошо, либо ничего» на самом деле боялся восстания мертвецов и именно поэтому просил современников не хулить ушедших – такое сенсационное открытие сделали греческие учёные, нашедшие записки, сделанные им в Афинах приблизительно в 133 году нашей эры.

Оригинал фразы в дословном переводе, как оказалось, звучит следующим образом: «Не хули мёртвых, не говори о них них ничего, кроме того, что им хотелось бы услышать при жизни, иначе из сырой кладбищенской земли протянутся руки сотен скелетов, и восстанут они, и пойдут войною на живых, и не увидеть живым своей победы, потому что никакой мертвец не боится умереть во второй раз».

Из заметок следует, что Диоген Лаэртский вообще много рассуждал о возможности зомби-апокалипсиса и даже делал зарисовки на эту тему. По его соображениям, единственным способом защититься от восставших мертвецов станут сдвоенные огненные трубки, которые изобретут значительно позже. Для человечества жизненно важно придумать такое оружие до того, как мёртвые начнут оживать, подчёркивал мыслитель. Сейчас учёные пытаются разыскать некую «Книгу мертвецов», на расположение которой Диоген Лаэртский недвусмысленно указывает в своих записках – именно после её обнаружения, по его словам, начнётся апокалипсис.

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