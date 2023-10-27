Инвестстратег Бахтин: реакция курса рубля на решение ЦБ РФ — психологическая

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций», считает, что текущая реакция курса рубля на решение Центробанка РФ увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 15% годовых, в большей степени обусловлена психологическими факторами. Он утверждает, что рынок ожидал более скромного повышения, а реальные последствия этого решения проявятся с временным запозданием в течение месяца-полутора. В этот период удорожание кредитования начнет оказывать давление на спрос, включая импорт.

Однако, в целом, данное решение окажет умеренную поддержку для национальной валюты. Бахтин также утверждает, что ужесточение монетарной политики повышает вероятность того, что курс доллара в среднесрочной перспективе будет укрепляться и приближаться к отметке в 90 рублей.

Тем не менее эксперт подчеркивает, что более важными факторами, влияющими на курс рубля, остаются цены на энергоносители, текущий счет и эффект от регуляторных правил, включая нормативы, регулирующие продажу валютной выручки экспортерами.

После решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки курс рубля довольно сильно укрепился по отношению к доллару и евро.