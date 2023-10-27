 

Собчак выставила на посмешище Волочкову и Гузееву

27.10.2023, 14:36, Разное
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Популярная журналистка получила широкую известность благодаря шоу “Дом-2”. Благодаря успеху в программе она оказалась в числе наиболее востребованных телеведущих. Сейчас Ксения Собчак является одной из самых известных и обсуждаемых артисток российского шоу-бизнеса.

Зачастую Ксении Собчак находится в центре различных скандалов. Точнее, она организовывает их сама. Довольно часто она обсуждает различных звезд в своем микроблоге. А больше всего подписчикам нравятся их разборки с Викторией Боней.

В последнее время разладом между подругами стала тема пластических операций. Ксения Собчак недавно сравнила Викторию Боню со свинкой из-за проделанной пластики. А сама модель после новости о желание журналистки сделать пластику принялась давать ей советы.

Правда, на одной звезде журналистка не остановилась. Сегодня Ксения Собчак выставила на посмешище Анастасию Волочкову и Ларису Гузееву. В своем микроблоге она рассказала, что готовится к Хэллоуину. Журналистка опубликовала маски на лицо с изображениями знаменитых артисток. Вместо глаз у звезд в картонке дырки, чтобы маску можно было удобно носить.

“Как думаете, какую маску лучше взять для Хэллоуина?” – поинтересовалась Ксения Собчак.

Ранее “Дни.ру” писали, что свидание Ксении Собчак с именитым артистом сорвалось.


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