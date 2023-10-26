 

Пашинян снялся в рекламе пиццы

26.10.2023, 13:33, Разное
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян снялся в рекламном ролике американской компании Domino’s Pizza, которая на днях открыла первую в стране пиццерию.

В видео, опубликованном на некогда популярном в России хостинге, глава правительства вместе с внуком Майклом заходят в заведение общепита на площади Республики в Ереване.

По сюжету в пиццерии сидят посетители – кто-то пьёт кофе, кто-то читает свежую прессу, кто-то играет в нарды. Увидев премьера, у людей возникают жаркие споры, звучат различные реплики: «Он сдал Арцах», «Арцах сдала Россия», «Он работает на Америку», «Из-за него мы нищие», «Мы нищие из-за СССР и азербайджанцев».

– Хватит спорить! Именно благодаря Пашиняну у нас есть пицца Domino’s и надежда на Европу, – выкрикнул один из посетителей заведения и поднял бокал. – За Пашиняна!.

Посетители единогласно поддерживают предложение и залпом выпивают коньяк. Те, кто ещё минуту назад критиковал главу правительства, передумали и пытаются его обнять.

– Сценарий для ролика писал я, вы же не забыли, что я журналист? – напомнил премьер-министр Армении. – Гонорар за рекламу я не требовал, но если перечислят, то не откажусь. Главное – наглядно продемонстрировать открытость нашей великой страны для иностранных инвесторов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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