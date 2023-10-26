 

«Добрый» обогнал Coca-Cola по доле продаж в России

26.10.2023, 13:05, Разное
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Согласно данным исследовательской компании NielsenIQ о продажах товаров повседневного спроса, бренд “Добрый” превзошел Coca-Cola в РФ по доле продаж. РБК сообщает, что его доля уже составляет 1,2% на российском рынке.

Заметно, что бренд “Добрый” успешно укрепил свою позицию, став вторым среди 50 крупнейших брендов по продажам товаров повседневного спроса в период с января по август 2023 года. В стоимостном выражении доля “Доброго” составила 1,2% всех продаж на российском рынке FMCG.

Согласно данным NielsenIQ, было замечено замедление в запуске новых брендов потребительских товаров на российском рынке. Несмотря на то, что он растет второй год подряд, за период с января по август 2023 года темп их появления уменьшился на 16%.


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