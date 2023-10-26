 

С трудом наскребли: раскрыта правда о недвижимости Агутина в Москве и за границей

26.10.2023, 12:55, Разное
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Уже не одно десятилетие Леонид Агутин строит карьеру на российской сцене. Не менее востребованной и популярной является супруга певца Анжелика Варум. Со стороны может показаться, что звездная пара, добившаяся таких больших высот в своей профессии, живет припеваючи. К тому же, в Сети регулярно обсуждают дорогостоящие покупки, которые Леонид Агутин и его жена
якобы совершают.

Сложно даже сосчитать, сколько квадратных метров приписали ко владениям семьи артиста за последние несколько лет. В прессе сообщалось, что у исполнителя хита “Босоногий мальчик” есть шесть квартир в столице, а также несколько роскошных особняков за границей. Однако в программе “Ты не поверишь” на НТВ была раскрыта правда, опровергающая многочисленные слухи.

Леонид Агутин удивился, что его считают владельцем стольких объектов недвижимости, и пошутил, мол живущим во всех этих апартаментах людям стоило бы освободить жилплощадь, раз она принадлежит ему.

“Не могли бы вы дать мне адрес, по которому у меня шесть квартир?”, – посмеялся артист.

Кроме того, о слухах высказался отец певца Николай Агутин. Поэт-песенник поиронизировал, якобы был не в курсе, что его сын является мультимиллионером. Николай Петрович заверил, что у его наследника есть только одна квартира в Майами. А на квартиру в Лос-Анджелесе для дочери, как отмечается, Леонид Агутин и Анжелика Варум с трудом наскребли.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Елизавета купила в США квартиру на зарплату посудомойки. Однако знаменитые родители, Леонид Агутин и Анжелика Варум, ей все же помогли.


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