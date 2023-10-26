 

Звёздный блогер Хасбик стал частью игры UFC 5 от EA

26.10.2023, 11:55, Разное
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Как только ранний доступ к спортивной видеоигре UFC 5 открылся, некоторые геймеры заметили, что компания EA включила в проект знаменитого дагестанского блогера Хасбика. Об этом пишет издание DTF.

Судя по видеороликам, опубликованным в сети, Хасбулла Магомедов (более известный как Хасбик) появляется в UFC 5 в роли спутника российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Хасбик идет рядом с бойцами к октагону, после чего остается за рингом, наблюдая за спаррингом из первых рядов. Однако нельзя выбирать его в качестве бойца.

Это не первый раз, когда Магомедов появляется в играх серии UFC. В 2021 году блогер заключил контракт со спортивной организацией, и его образ уже появился в UFC 4 в виде косметических элементов, получив название Hasbulla Vanity Bundle.

Ранний доступ к UFC 5 открылся для обладателей предзаказов 23 октября 2023 года, а полноценный релиз игры состоится 27 октября. UFC 5 будет доступна на PlayStation 5, а также на Xbox Series X и S.


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