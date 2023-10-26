 

Станет дедушкой. Гоша Куценко готовится примерить на себя новую роль

26.10.2023, 11:45, Разное
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Он начал свою карьеру актера в 1987 году, снявшись в фильме “Опасные связи”. После этой роли одним за другим на него посыпались предложения о работе. Он стал сниматься во многих боевиках. Например, “Мама, не горюй” и “Антикиллер”. Сейчас Гоша Куценко один из известнейших и популярных актеров в российском кинематографе.

Личную жизнь популярный актер зачастую держит в секрете от общественности. Однако иногда журналистам удается узнать подробности. Как известно, за плечами у Гоши Куценко уже есть один неудачный брак. Еще будучи учеником Школы-студии МХАТ актер познакомился с Марией Порошиной. Вскоре возлюбленные стали жить вместе и у них родилась дочь Полина Куценко.

Правда, через пять лет звездная пара распалась. Однако бывшим супругом удалось сохранить хорошие отношения. К слову, воспитанием дочери Гоша Куценко тоже активно занимается.

На днях популярный актер стал участником передачи Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион” на НТВ. Так, артист поговорил на многие откровенные темы. Более того, Гоша Куценко признался, что готовится примерить на себя новую роль.

На съемках программы присутствовала и его дочь от первого брака. Во время записи “Секрет на миллион” актер намекнул Полине Куценко, что хочет стать дедушкой, поэтому наследнице стоит поторопиться с выбором будущего мужчины.

“Поля, подари мне внука”, – обратился к дочери Гоша Куценко во время записи шоу.

Ранее “Дни.ру” писали, что молодая партнерша Гоши Куценко родила нежеланного ребенка.


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