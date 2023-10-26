 

Владельцев «Москвичей» предупредили о недопустимости ремонта с помощью китайских запчастей

26.10.2023, 11:33, Разное
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Владельцам «Москвичей» новых моделей не следует заказывать запчасти из Китая для ремонта.

Об этом предупредил производитель, ссылаясь на сервисный регламент. В ином случае завод может снять машину с гарантии, а также сообщить о произошедшем страховой компании и ГИБДД.

Запчасти для «Москвичей» производства КНР отличаются плохим качеством, не соответствуют высоким стандартам марки и могут снизить срок службы машины, говорится в предупреждении. Для ремонта можно использовать только отечественные компоненты, произведённые автозаводом «Москвич» и имеющие соответствующие наклейки с надписью «出口莫斯科».

Производитель также напоминает, что самостоятельно менять можно только несложные в установке узлы автомобиля, такие как коврики и освежители воздуха. В ином случае работы должны проводиться авторизованным сервисным центром (покупатель обязан удостовериться, что этот статус не истёк и не отозван). Если ремонт проводится в связи с заводским дефектом, для повышения лояльности покупателей «Москвич» предлагает скидку на работу до 8 процентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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