 

Мнение: Патрушев в курятнике

26.10.2023, 11:28, Разное
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами правительства.

Похвалил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева за то, что тот не сидит в кабинете, а работает. Что даже на видеосвязь на совещание, которое проводит президент, вышел из подмосковного курятника. Вмесите с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Но, похвалив, Путин и пожурил Патрушева, мол, чего курятина-то так подорожала? Мол, цена мяса птицы «с начала года выросло больше чем на 27 процентов» (цитата – отсюда).

Но Патрушев не растерялся. Мол, «занимаемся этой темой», мол, только на прошлой неделе провел совещание с производителями курятины. Да и вообще, «если брать период с января по август, то у нас объёмы производства всё равно растут». И предпосылок для роста цен на курятину вроде бы нет.

Патрушев не стал огорчать президента информацией, что в цене мяса в магазинах доля производителя не такая уж и большая. Куда серьезнее на цену влияют транспортные расходы, расходы торговых сетей, расходы по обслуживанию банковских кредитов. А это уже вопросы не к министру сельского хозяйства.

Урожай зерновых в этом году, оказывается, тоже хороший – 140 миллионов тонн. Раз в стране произведено столько зерна, значит, и цена на хлеб, булки, сухари вроде бы должна снизиться. Но вряд ли это произойдет…. Или я чересчур пессимистичен?

Источник: Ирек Муртазин


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