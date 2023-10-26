Хирург Нина Зубова рассказала о симптомах трех видов панкреатита

Поджелудочная железа играет важную роль в организме, обеспечивая его разнообразными ферментами, необходимыми для расщепления белков, жиров и углеводов. Однако если происходят нарушения, мешающие нормальному оттоку ферментов, она может воспаляться, что приводит к развитию панкреатита.

Панкреатит бывает острым, реактивным и хроническим. Каждый из них имеет свои причины и характерные симптомы, как пояснила хирург Нина Зубова. Острый панкреатит характеризуется внезапным воспалением поджелудочной железы, что вызывает резкую опоясывающую боль в животе или левом подреберье. Пациенты также могут испытывать тошноту, изжогу, метеоризм, повышение температуры и даже желтизну белков глаз.

Хронический панкреатит проявляется расстройствами пищеварения и стула, ухудшением аппетита, потерей веса, бледностью кожи или желтухой, а также дискомфортом или болезненностью в верхней части живота. Этот вид панкреатита часто связан с злоупотреблением алкоголем.

Реактивный панкреатит развивается вследствие заболеваний других органов желудочно-кишечного тракта. Кроме боли в животе, пациенты могут испытывать тошноту, рвоту, снижение давления и умеренное повышение температуры.

В случае острого приступа панкреатита эксперт Нина Зубова советует немедленно вызвать скорую помощь. До приезда врачей можно применить лед на область солнечного сплетения и принять спазмолитическое средство. Все это поможет облегчить состояние и ускорить помощь.