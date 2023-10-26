 

Варнава влезла в скандал с темным прошлым жены популярного юмориста

26.10.2023, 9:25, Разное
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Свой творческий путь артистка начала еще будучи студенткой. Она стала играть в одной из команд в КВН. Правда, в 2007 году коллектив прекратил свое существование. Однако через несколько месяцев актрисе поступило интересное предложение. Так, Екатерина Варнава стала участницей программы Comedy Woman, которая дала ей известность и популярность.

Сейчас она одна из самых востребованных и обсуждаемых артисток в мире российского шоу-бизнеса. На днях звезда сделала откровенное признание, которое ошарашило общественность. Девушка призналась, что не любит заниматься интимом.

Стоит отметить, что артистка нередко оказывается в центре самых различных скандалов. Слава Комиссаренко в своем микроблоге поделился переживаниями о том, что его жена работала вебкам-моделью. По словам юмориста, его супруга тщательно скрывала свою прошлую профессию от него. Он признался, что ему унизительно молчать о данной ситуации.

Так, Екатерина Варнава встала на защиту жены популярного комика. Артистка считает, что ее коллега по цеху поступил неправильно, когда начал искать поддержки у других людей. По ее мнению, он должен был вступиться за свою супругу вне зависимости от того, какое у нее прошлое, ведь он взял ее в жены.

“Девочка могла найти себе какого-то богатого дядечку и все было бы в порядке. Не было бы такой проблемы. Мне кажется, она по-настоящему влюбилась в Славу”, – поделилась Екатерина Варнава. Ранее “Дни.ру” писали, что Екатерина Варнава шокировала интимным признанием.


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