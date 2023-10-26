Роскачество: если тур подорожал при оформлении, можно потребовать снижения цены

Роскачество уведомляет, что если стоимость туристической путевки увеличивается в процессе оформления, клиент имеет законное право требовать снижения цены до уровня, указанного на сайте.

Игорь Поздняков, заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества, объяснил, что стоимость тура и билета на рейс зависит от различных факторов, таких как сезон, спрос на определенные даты, время вылета и другие. Он также указывает на использование операторами и авиаперевозчиками динамического ценообразования для предотвращения исчерпания билетов на конкретные даты и обеспечения наличия свободных мест на рейсе для тех, кто не может ждать следующей даты.

Правила покупки путевок регулируются Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта. В соответствии с ними, турагентство в качестве исполнителя обязано предоставить покупателям достоверную информацию о ценах, а позже договором подтвердить сделку.

Однако, если договор еще не был заключен и стороны не достигли согласия относительно цены тура, клиентам можно требовать снижения стоимости до уровня, указанного на сайте. В случае отказа туроператора или агента в продаже тура, следует начать защищать свои права, предъявив претензию в письменной форме и имея доказательства изначально согласованной цены, такие как скриншоты, записи экрана или свидетельские показания.