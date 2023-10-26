 

Бывший муж Шакиры резко провалился в яму под крики толпы

26.10.2023, 8:15, Разное
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В Сети распространились шокирующие кадры со знаменитым спортсменом. Бывший муж певицы Шакиры упал с высоты сцены на глазах у поклонников. Как сообщает URA.RU, герой видео Жерар Пике отвлекся на телефон, когда шел раздавать автографы фанатам. Звездный мужчина резко провалился в яму под крики толпы.

К счастью, все обошлось — испанский мачо сумел подняться и продолжил радовать публику. Запись, на которой экс-супруг певицы Шакиры падает, вызвала шумиху на разных интернет-площадках.

Напомним, Жерар Пике и певица Шакира были вместе с 2010 года, их разрыв случился в 2022-м. Расставанию послужил скандал на почве измены.


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