 

Где минога производит кровь? Вокруг нервной ткани

26.10.2023, 7:34, Разное
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У миноги, удивительного живого организма из семейства ракообразных, возникает интересный момент: образование крови происходит вокруг нервной ткани. Это особенность, которая делает миногу уникальным существом в мире природы.

Кровь миноги, как и у других организмов, имеет важное значение для его жизнедеятельности. Она играет роль не только в транспортировке кислорода и питательных веществ по телу, но и в поддержании иммунной системы. Однако, отличительной особенностью миноги является то, что процесс образования крови происходит в прямой связи с нервными тканями.

Этот уникальный феномен можно объяснить наличием специализированных клеток, называемых гематопоэтическими стволовыми клетками, которые находятся рядом с нервными волокнами. Именно эти стволовые клетки отвечают за создание новых кровяных компонентов и поддержание их постоянного обновления.


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