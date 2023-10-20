 

Мнение: Без мужчины нет семьи (с)

20.10.2023, 6:03, Разное
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Редко сталкиваешься с по-настоящему тонким юмором. Но вот Иван Давыдов написал очередную колонку – и там да, оно. Причем – опять про Володина (см. предыдущий пост). Правда, юмор у Ивана настолько тонкий, что, боюсь, мало кто поймет. Тем не менее – для истинных гурманов процитирую:

«Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине Битвы под Москвой», – прочел я. И подумал, что еще ведь не было битвы под Москвой. Пока. Потом подумал, что это опасная мысль. Потом увидел, как продолжают люди издеваться над вчерашней речью спикера ГД Володина В.В.

«Без мужчины нет семьи. Кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут», — сказал Володин.

Люди веселятся, а мне вот кажется, что за фразой «Без мужчины нет семьи», – глубокая личная трагедия. Ну, с учетом некоторых обстоятельств. Хотя и это опасная мысль. Наверное” (ИВАН ДАВЫДОВ).

И ведь – да! Очевидно – глубокая личная трагедия. Я даже как-то проникся. Жалко Володина.

Источник: Размышления вольного социолога


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