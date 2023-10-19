Мнение: Страна спортсменов?

На заседание Совета по развитию физической культуры и спорта президент России Владимир Путин доложил: «За четыре последних года число граждан России, которые систематически занимаются спортом, выросло с 40 до 53 процентов, а это без малого 70 миллионов человек. Такие показатели внушают уверенность, что поставленные цели будут достигнуты, и в 2024 году спорт станет нормой жизни, хорошей традицией для 55 процентов граждан России, а к 2030 году, как мы и ставили перед собой задачу, для 70 процентов».

В стенограмме, выложенной на сайте Кремля, этого пока нет, но пишут, что Путин сказал, что в стране на 350% процентов увеличилось количество занимающихся фигурным катанием. Велоспортом стали заниматься больше на 132%, шахматами — на 63%, самбо — на 50%, художественной гимнастикой — на 48%, горнолыжным спортом — на 42%.

В эти цифры верю. А вот в то, что 53% россиян – спортсмены, не верю. Похоже, что президенту подсунули цифры, включив в спортсмены всех, кто занимается физкультурой.

Вот, к примеру, я два-три раза в неделю хожу в спортзал. Без фанатизма. Пробегаю на дорожке полтора-два километра, делаю на перекладине «лесенку» – 5 подтягиваний, 4,3,2,1. Между подходами – качаю пресс. Потом минут десять гантели-штанга, еще столько же стучу по «груше». После чего иду в бассейн, где проплываю метров 250-300.

По путинской статистке, меня в мои 59, видимо, тоже в спортсмены включили. Но спортом я перестал заниматься еще в прошлом веке, в 21 год, когда на четвертом курсе военного училища выполнил норматив КМСа по спортивному ориентированию. А в войсках уже не до спорта было… Так что не спортсмен я, а физкультурник.

Или я не прав? А прав Путин ?

Фотографии отсюда

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