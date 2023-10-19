Депутат Госдумы по ошибке 14 лет жил в особняке на Рублёвке
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Особняк, в
котором последние 14 лет проживал депутат от партии «Единая Россия» Святослав
Гуревич, не принадлежит народному избраннику – к таким выводам пришла комиссия
Госдумы по этике. Он по ошибке поселился в бесхозном доме, перепутав адрес.
В начале октября
депутаты от КПРФ потребовали расследовать якобы роскошный образ жизни Гуревича,
в частности, его фотографии в экстремистской соцсети Instagram из личной оранжереи, которая, как
следует из подписи, находится на территории его поместья на Рублёво-Успенском
шоссе. В указанном доме депутат с семьёй действительно проживал с 2009 года,
установила комиссия.
В здании три этажа, общая площадь которых составляет 2500
квадратных метров, также ему принадлежит приусадебный участок площадью 1200
соток. Однако доказать незаконное происхождение дома у депутата комиссия не
смогла, поскольку оказалось, что он даже не принадлежит Гуревичу. Выяснилось, что
дом, расположенный в Барвихе по адресу: Весенний проезд, 4, вообще не имеет
владельца. Самому депутату принадлежит 33-метровая квартира по адресу Весенний
проезд, 4 в городе Химки, а в особняк он заселился случайно после того, как
неверно указал адрес в сервисе онлайн-такси.
«Я купил жильё на
Весеннем проезде и отправился туда с семьёй на такси, – рассказывает Гуревич. –
Откуда же мне было знать, что такой адрес есть не только в Химках, но и в
Барвихе? Мы туда приехали, ключ подошёл к двери. Сами мы подвоха не заметили,
прислуга тоже никаких вопросов не задавала. Кто на самом деле владеет домом, я
не знаю. Нас ни разу не побеспокоили по этому поводу. Если этот человек хочет,
то он может пока пожить в моей квартире в Химках. Я ему и такси дотуда оплачу».
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