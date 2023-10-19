 

Депутат Госдумы по ошибке 14 лет жил в особняке на Рублёвке

19.10.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Особняк, в
котором последние 14 лет проживал депутат от партии «Единая Россия» Святослав
Гуревич, не принадлежит народному избраннику – к таким выводам пришла комиссия
Госдумы по этике. Он по ошибке поселился в бесхозном доме, перепутав адрес.

В начале октября
депутаты от КПРФ потребовали расследовать якобы роскошный образ жизни Гуревича,
в частности, его фотографии в экстремистской соцсети Instagram из личной оранжереи, которая, как
следует из подписи, находится на территории его поместья на Рублёво-Успенском
шоссе. В указанном доме депутат с семьёй действительно проживал с 2009 года,
установила комиссия.

В здании три этажа, общая площадь которых составляет 2500
квадратных метров, также ему принадлежит приусадебный участок площадью 1200
соток. Однако доказать незаконное происхождение дома у депутата комиссия не
смогла, поскольку оказалось, что он даже не принадлежит Гуревичу. Выяснилось, что
дом, расположенный в Барвихе по адресу: Весенний проезд, 4, вообще не имеет
владельца. Самому депутату принадлежит 33-метровая квартира по адресу Весенний
проезд, 4 в городе Химки, а в особняк он заселился случайно после того, как
неверно указал адрес в сервисе онлайн-такси.

«Я купил жильё на
Весеннем проезде и отправился туда с семьёй на такси, – рассказывает Гуревич. –
Откуда же мне было знать, что такой адрес есть не только в Химках, но и в
Барвихе? Мы туда приехали, ключ подошёл к двери. Сами мы подвоха не заметили,
прислуга тоже никаких вопросов не задавала. Кто на самом деле владеет домом, я
не знаю. Нас ни разу не побеспокоили по этому поводу. Если этот человек хочет,
то он может пока пожить в моей квартире в Химках. Я ему и такси дотуда оплачу».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Скрытая система американского империализма в Африке

19.10 / Скандалы: В Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ

19.10 / Обнаружена самая темная река в мире

19.10 / Мнение: Страна спортсменов?

19.10 / Мнение: О шокирующих доходах киргизских строителей… Москвичи плачут от зависти?

19.10 / Скандалы: «Надежный» автохлам раскупают быстро

19.10 / В Абидосе обнаружено возможное захоронение первой женщины-правительницы Древнего Египта

19.10 / Илон Маск похвалил станцию «Автово» в петербургском метро

19.10 / Мнение: Дыра в Почте России, сокращение зарплатного неравенства и работа врача скорой помощи

19.10 / Рупор кремлевской пропаганды: На Красной площади возобновят проведение спортивных парадов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика